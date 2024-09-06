Üye Girişi
Haberler

Kalp krizi geçiren genç antrenörün ani ölümü sevenlerini yasa boğdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsanları spora teşvik etmek için didinen genç antrenör kalp krizinden öldü

- Kalp krizi geçiren genç antrenörün ani ölümü sevenlerini yasa boğdu

İnsanları spora teşvik etmek için didinen genç antrenör kalp krizinden öldü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhaneli 30 yaşındaki badminton antrenörü Hasan Hüseyin Boşnak, genç yaşta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İnsanları spora teşvik ve sağlıklı bir yaşama yönlendirmek için birçok çalışmaya imza atan genç antrenörün ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası'na sporcularıyla birlikte katıldıktan sonra gece yarısı Gümüşhane'ye dönen Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli badminton antrenörü Hasan Hüseyin Boşnak, gece saatlerinde Torul ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Öğle saatlerine kadar odasından çıkmayan Boşnak'ı kontrol etmek için odasına giden aile bireyleri, genç antrenörün cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk incelemede ölüm sebebinin kalp krizi olduğunu belirledi.

Boşnak'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cenazesi yarın Torul ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Son röportajında herkesi spor yapmaya davet etmişti

Öte yandan Gümüşhane'de insanları spora ve sağlıklı bir yaşama teşvik için birçok çalışma yapan gerçekleştiren Hasan Hüseyin Boşnak, yine spora teşvik için gerçekleştirilen bir projede verdiği son röportajda, "Herkesi spora davet ediyorum. Herkes spor yapmalı, biz buna en temelden başlamalıyız. Hastalıklara önlem olarak kesinlikle spor yapmalıyız. Bütün insanları hareketli olmaya ve spor yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda yine çok sevdiği sporcularından bir tanesiyle fotoğraf paylaşan Boşnak'ın ölümü spor camiasını yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kalp Krizi Güncel Yaşam Spor

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

 Bomba iddia! Amcanın aracının koltukları söküldü, Narin'e ait yeni DNA bulgularına rastlandı

Amcasının aracı söküldü, ön koltukta bulunanlar umutları iyice tüketti

 Tatiller uzuyor, esnek mesai geliyor! Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı

Çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenleme için ilk adım atıldı
Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

Polatların tahliye kararı ortalığı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
7 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Akrep burcu yorumu! 7 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İlk ara tatil ne zaman? 2024-2025 eğitim dönemi Kasım tatili ne zaman? 2024 MEB ara tatil tarihleri! Engin Polat tahliye oldu mu? Engin Polat hapiste mi? Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2024-2025 transfer sezonu bitti mi, ara transfer sezonu ne zaman? Sıcak Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sıcak Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? Hızlı ve Öfkeli 8 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 8 filmi ne zaman, nerede çekildi? Amerika tarım dışı istihdam verileri ne zaman açıklanacak? ABD tarım dışı istihdam verisi kaç bekleniyor? Büyük Gözler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Büyük Gözler filmi ne zaman, nerede çekildi? Ezgi Eygi kimdir? Ezgi Eygi neden öldürüldü? 2024-2025 KYK Yurtları ne zaman açılacak? KYK Yurtları hangi gün açılıyor, tarih belli mi? Bir Gece Masalı hangi gün? Bir Gece Masalı nerede çekiliyor, yayın saati ne?
title