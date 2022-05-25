Kallithea Atlamalar Grand Prix'sinde 1 altın ve 1 bronz madalya - Haberler

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Kallithea Atlamalar Grand Prix'sinde 1 altın ve 1 bronz madalya

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Kallithea Atlamalar Grand Prix'sinde 1 altın ve 1 bronz madalya

Yunanistan'da düzenlenen Kallithea Atlamalar Grand Prix'sinde milli sporcular 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Yunanistan'da düzenlenen Kallithea Atlamalar Grand Prix'sinde milli sporcular 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Buse Arıkazan, Tuğba Danışmaz ve Buse Savaşkan mücadele etti.

Sırıkla atlamada Buse Arıkazan, 4.37 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken, 4.42 metrede üç kez Türkiye rekoru denedi ancak başarılı olamadı.

Üç adım atlamada Tuğba Danışmaz da 13.89 metrelik atlayışıyla üçüncü sırayı alıp, bronz madalyayı boynuna taktı.

Yüksek atlamada ise Buse Savaşkan, 1.84 metrelik derecesiyle bu yılki en atlayışını gerçekleştirdi ve müsabakayı altıncı olarak noktaladı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Bronz Madalya, Grand Prix, Yunanistan, Milli, Spor, Haberler

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