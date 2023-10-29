Kalle Rovanpera, 2023 WRC Pilotlar Şampiyonu

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 12. ayağı Merkez Avrupa Rallisi'ni ikinci sırada tamamlayan Toyota Gazoo takımından Kalle Rovanpera, 2023 sezonu pilotlar klasmanında zirvede tamamlamayı garantiledi.

Almanya, Avusturya ve Çekya'yı içine alan rotada düzenlenen etabı ikinci sırada tamamlayan 23 yaşındaki Rovanpera, 2023 sezonunun bitimine bir etap kala şampiyonluğunu ilan etti.

Geçen sezon elde ettiği kupayla organizasyon tarihinin en genç şampiyonu unvanını elde eden Rovanpera, bu başarısının ardından şampiyonada üst üste iki kez zafere ulaşan Carlos Sainz, Walter Röhrl ve Miki Biasion'un ardından dördüncü pilot konumuna geldi.

12. etabı ise Hyundai takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville, 2 saat 52 dakika 39.9 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. İkinci Rovanpera'nın ardından M-Sport Ford ekibinden Ott Tanak, üçüncülük elde etti.

WRC'nin 13. ve son ayağı, 16-19 Kasım tarihlerinde Japonya'da düzenlenecek.