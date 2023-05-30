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Kalespor ve Yeni Esenspor Namağlup Olarak Play-Off'a Çıktı

Kalespor ve Yeni Esenspor Namağlup Olarak Play-Off'a Çıktı

Spor Haberleri

Kayseri 2. Amatör Küme'de Kalespor ve Yeni Esenspor, oynadıkları 6 karşılaşmayı da kazanarak namağlup olarak Play-Off'a çıkmayı garantiledi. Kalespor 29 gol atarken kalesinde 8 gol gördü ve 18 puan topladı. Yeni Esenspor ise rakiplerine 28 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Kayseri 2. Amatör Küme'de Kalespor ve Yeni Esenspor namağlup olarak Play-Off'a çıkmayı garantiledi.

Kalespor, oynamış olduğu 6 karşılaşmanın 6'sını da kazanarak liderlik koltuğunu bırakmadı. Rakiplerine 29 gol atan Kalespor kendi kalesinde ise 8 gol gördü. Kalespor, toplamış olduğu 18 puanla play-off'u garantiledi. Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Yeni Esenspor da rakiplerine şans tanımadı. Yeni Esenspor oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine 28 gol atarken kendi kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

Namağlup olan Yeni Esenspor da play-off'a çıkmayı garantiledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Spor Haberler

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