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Kalespor ve Yeni Esenspor Namağlup İlerliyor

Kalespor ve Yeni Esenspor Namağlup İlerliyor

Spor Haberleri

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de Kalespor ve Yeni Esenspor namağlup ilerliyor. A Grubu lideri Kalespor, oynamış olduğu 7 karşılaşmanın 7'sini de kazanarak liderlik koltuğunu bırakmıyor. C Grubu lideri Yeni Esenspor ise oynadığı maçlarda rakiplerine şans tanımıyor. Hem Kalespor hem de Yeni Esenspor normal sezonun ardından Play-Off'taki rakiplerini bekleyecekler.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de Kalespor ve Yeni Esenspor namağlup ilerliyor.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu lideri ve C Grubu lideri Yeni Esenspor ligde geride kalan 8. hafta sonunda mağlubiyet yaşamadı. A Grubu lideri Kalespor, oynamış olduğu 7 karşılaşmanın 7'sini de kazanarak liderlik koltuğunu bırakmıyor. Rakiplerine 35 gol atan Kalespor kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Kalespor, toplamış olduğu 21 puanla Play-Off'u garantiledi. C Grubu lideri Yeni Esenspor ise oynadığı maçlarda rakiplerine şans tanımıyor. Yeni Esenspor geride kalan 8. hafta sonunda oynadığı 7 karşılaşmada rakiplerine 32 gol atarken kendi kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Play-Off oynamaya hak kazanan Yeni Esenspor normal sezonu namağlup tamamlamak istiyor.

Hem Kalespor hem de Yeni Esenspor normal sezonun ardından Play-Off'taki rakiplerini bekleyecekler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Şeker Spor Haberler

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