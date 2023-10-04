Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, gençlerle buluştu ve etkinliklere katıldı

Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Belediye Gençlik Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi Su Sporları Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Kariyer Günleri' etkinliği kapsamında gençlerle bir araya geldi. Kaymakam Aksoy, gençlerle sohbet ederek başarının ve insanlara fayda sağlamanın önemini vurguladı. Ayrıca, gençlerle birlikte Karakaya Baraj Gölü'nde kano etkinliğine katıldı.

Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, gençlerle buluştu ve yapılan etkinliklere katıldı.

Aksoy, Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Belediye Gençlik Merkezi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi Su Sporları Kulübü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında gönüllü gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Kaymakam Aksoy, başarılı ve insanlara faydalı olmak için gayret sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaymakam Mustafa Aksoy, gençlerle birlikte Karakaya Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen kano etkinliğine katıldı.