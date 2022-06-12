Kaiserslautern, Hikmet Çiftçi'yi kaçırmak istemiyor - Haberler

Sportif direktör Thomas Hengen, "Biz Hikmet Çiftçi gibi oyuncularla çalışmaya devam etmek istiyoruz ama ekonomik meseleleri de hesaba katmamız gerekiyor" açıklamasını yaparken, gurbetçi oyuncunun menajeri Berater Nassimi Touhiri ise "Yapılan teklif Hikmet için çok az" dedi.

Milli takıma yükselen Salih Özcan ile aynı altyapıyı FC Köln'de alan Hikmet Çiftçi'nin de ilerleyen yıllarda ay-yıldızlı ekipte aday kadroya çağrılması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor