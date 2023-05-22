Kahverengi Aslan Spor Kulübü sporcuları Dünya Kupası'na damga vurdu

İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Kahverengi Aslan Spor Kulübü sporcuları uluslararası alanda birçok başarıya ulaştı.

Kahverengi Derneği'nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde gençlere milli ve manevi değerleri aşılamak ve spor branşlarına yöneltmek amacıyla başlattığı proje meyvesini veriyor. 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Kahverengi Aslan Spor Kulübü Başkanı Esat Karakule, Yardımcısı Cahit Ekinci ve Antrenör Van Kick Boks il Temsilcisi Barış Aydın yönetimindeki sporcular, turnuvada başarıda başarıya imza attı.

Sporculardan; Bedirhan Ersayar, 51 kilogram Büyük Erkekler full contack 1.'si olarak altın madalya aldı. 75 kilogram low kick 1'si Soner Dilmaç altın madalyaya uzanırken, İbrahim Sevinç Büyükler 54 kilogram low kick 2.'si olarak gümüş madalya kazandı. 54 kilogram Büyükler full contack 3.'sü olan Maşuk Burgu ile Minikler point fight 3.'sü olan Elif Nuran Yılmaz bronz madalya elde etti.

Derece elde eden sporcular turnuva sonucunda Portekiz'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi kendi kilolarında temsil etme hakkı kazandılar. İbrahim Sevinç ise Mardin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olması durumda Portekiz'de 54 kilogramda mücadele edecek. - İSTANBUL