Haberler

Kahta 02 Spor, Kasımpaşa'yı Geçerek Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kahta 02 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez 4. tura yükseldi. Kulüp başkanı İsmail Mulhan, takımın iyi bir performans sergilediğini belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor, üst tura çıkmanın sevincini yaşıyor.

Konuk ettiği Kasımpaşa'yı geriden gelerek 3-1 yenen Adıyaman temsilcisi, tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nda 4. tura yükselmenin gururunu yaşıyor.

Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı İsmail Mulhan, AA muhabirine, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve bu sonucun kendileri için sürpriz olmadığını söyledi.

Takım olarak kıymetli futbolculara sahip olduklarını ve daha önce Adana Demirspor'u, İskenderunspor'u elediklerini belirten Mulhan, şunları kaydetti:

"Tüm şehir bu maça odaklandı, çocuklar ve bizler inanmıştık. Güzel bir galibiyet aldık. Kulübümüz geçmişiyle de köklü bir kulüp. Ülke gündemine bu kadar düşeceğini tahmin etmiyorduk ama biz de iyi bir takımız, güzel bir sonuç aldık. İnşallah bundan sonra takımımızı hak ettiği gibi önce 3. Lig'e, ardından 2. Lig'e taşımak istiyoruz."

Kaynak: AA / İsmail Kaya - Spor
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Ünlü oyuncu, altına sutyen giymediği elbisesi ile büyüledi

Ünlü oyuncu, altına sutyen giymediği elbisesi ile büyüledi
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.