Haberler

Kahta 02 Spor, Kasımpaşa'yı 3-1 Geçerek Tura Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Kahta 02 Spor, Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçın detaylarında Kahta 02 Spor, ilk yarıda öne geçerek ve son dakikada bir gol daha bularak galibiyeti elde etti.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahta 02 Spor, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Bölgesel Amatör Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kahta 02 Spor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Kahta İlçe Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmada Gürcan Hasova düdük çaldı. Hasova'nın yardımcılıklarını ise Selim Şengöz ve Kadir Akıllı üstlendi.

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sene Türkiye Kupası karşılaşmasına tamamı altyapı oyuncularından oluşan 11 ile çıktı. Lacivert-beyazlılar, 10'uncu dakikada Bahtiyar Aras Özden'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 20'nci dakikada Yusuf Fırat ile beraberliği yakalayıp, 41'inci dakikada Ahmet Tuna Akıl'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Kahta 02 Spor'da 90+3'üncü dakikada sahneye çıkan Berkay Ceylan, attığı golle skoru belirledi: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kahta 02 Spor sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Napoli'ye büyük şok! Kevin De Bruyne aylarca forma giyemeyecek

Kevin De Bruyne'den kahreden haber
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.