Kahramanmaraşlı sporcular deprem sonrası ilk kez antrenman yaptı

Erkan ALTUNTAŞAKSARAY,(DHA)- Goalballda 3'üncü Lig'de mücadele eden Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü, depremden sonra Aksaray'da bir araya gelerek eylül ayında düzenlenecek Türkiye Goalball turnasının hazırlıklarına başladı. Antrenör Burak Gülmez, Deprem sonrasında goalball topunu ilk kez Aksaray'da elimize aldık. Yaşanan deprem felaketini geçirdikten sonra hayallerimize daha çok sarılmak istedik. Hayallerimiz enkaz altında kalmasın. Yarına olan ümidimizi daha da kuvvetlendirmek için, ilimizi ve ülkemizi uluslararası arenada güzel duygularla temsil etmek için buraya geldik" dedi.

Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü Goalball, takımı 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından antrenmanlara ve müsabakalara ara verdi. Verilen aranın ardından takım Aksaray'a gelerek yeniden antrenmanlara başladı.

HAYALLERİMİZİ ENKAZ ALTINDA BIRAKMADIK

Antrenör Burak Gülmez, depremde takımdan bir oyuncunun ailesiyle birlikte depremde hayatını kaybettiğini ve bu derin acının ardından yeniden antrenmanlara başladığını belirtti. Gülmez, Deprem sonrasında goalball topunu ilk kez Aksaray'da elimize aldık. Yaşanan deprem felaketini geçirdikten sonra hayallerimize daha çok sarılmak istedik. Hayallerimiz enkaz altında kalmasın. Yarına olan ümidimizi daha da kuvvetlendirmek için, ilimizi ve ülkemizi uluslararası arenada güzel duygularla temsil etmek için buraya geldik. 20 gün süreyle burada kamp yapacağız. Deprem sonrası hiç antrenman yapamadığımız için ister istemez sporcularımızda bir formsuzluk dönemi oldu. Daha sıkı antrenmanlarla birlikte form tutarak, goalball idmanlarına taktik ve teknik olarak yoğunlaşacağız diye konuştu.

EMİN'İN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Deprem sonrası kaldıkları yerden mücadele etmeye başladıklarını ifade eden goalball takımı oyuncusu Umut Göçmen ise şunları söyledi "9 yıldır goalball oynuyorum. 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Beraber spor yaptığımız can kardeşim olan Mehmet Emin Köylü (17) ile ailesini kaybettik. Onun için başarılı olmaya söz verdik ve burada kamp yapıyoruz. Aksaray'da muhteşem bir salon var. Deprem sonrası bizler ciddi bir boşluğa düşmüştük. Psikolojik ve fiziki anlamda zor durumdayız ve 6 aydır spor yapamıyorduk. Aksaray Belediye Başkanı gelip Aksaray'da kamp yapın deyince biz kulüp olarak çok mutlu olduk. Bu durum bizi memnun etti. Deprem sonrası ilk sportif faaliyetimiz. Takım olarak genç bir kadromuz var. Emin'in bir hayali vardı. Bana 'Abi biz 1'inci Lig'de olabilir miyiz' derdi. Bende hep olacağız derdim. Emin'in hayalini gerçekleştirmek için çalışacağız."