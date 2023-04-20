Kahramanmaraşlı Burhan Akbudak, Avrupa Şampiyonası'nda depremzedeler için güreşecek Açıklaması

Dünya şampiyonu milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyonluğunu depremzedelere armağan etmek istediğini söyledi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları yarın başlayacak.

Türkiye'yi grekoromen stil 82 kiloda temsil edecek Kahramanmaraşlı milli sporcu Burhan Akbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hırvatistan'da son dünya şampiyonu unvanıyla mindere çıkacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle şampiyonaya ekstra motive olduğunu vurgulayan Burhan, "Şampiyon olup altın madalyayı memleketime, hemşehrilerime, depremde hayatını kaybedenlere, depremzedelere armağan etmek istiyorum. Tek hedefim bu. Konuşurken bile tüylerim diken diken oldu. Benim de aile yakınlarımdan kaybettiğim insanlar var. İnşallah onlara armağan edeceğim. Onun bilinciyle mindere çıkacağım. Bunun için ayrıca motiveyim." ifadelerini kullandı.

Burhan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen yıl yapılan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığını hatırlatarak, "Her sporcunun şampiyonaya giderken hedefi altın madalyayla dönmektir. Benim hedefim de o şekilde. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu çalışmalarımızın verimini inşallah minderde alacağız. Elimden gelenin en iyisini yaparak altın madalyayla ülkeme dönmek istiyorum." diye konuştu.

Rakiplerini yakından tanıdığını söyleyen milli güreşçi, "Uzun yıllardır birlikte güreş yaptığımız rakiplerimiz. Herkes birbirinin eksik yönlerini, taktiklerini aşağı yukarı biliyor. Biz, Türk olarak bütün yüreğimizi mindere koyup, inşallah maçları lehimize çevireceğiz." dedi.

Takım halinde hedef ilk Avrupa şampiyonluğu

Milli sporcu Burhan Akbudak, Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde de iddialı olduklarının altını çizdi.

Grekoromen Milli Takımı'nın geçen yıl Sırbistan'da dünya şampiyonluğu elde ettiğine dikkati çeken Burhan, "13 yıl aradan sonra Cumhuriyet tarihinde 3. kez dünya şampiyonu olduk. Tarihimizde hiç Avrupa şampiyonluğumuz yok. Geçen yıl takımımız Avrupa ikincisi oldu. İyi bir ekibe sahibiz. Bu sene inşallah Avrupa şampiyonu olarak bunu taçlandırmak istiyoruz. Kadromuzu da koruyoruz." şeklinde görüş belirtti.