Kahramanmaraş'ta Uluslararası Bisiklet Yarışları Düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Kahramanmaraş Valiliği ve Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışları, 5-6 Temmuz'da düzenlenecek.

Kahramanmaraş İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Bisiklet Birliği'nin uluslararası yarış takviminde yer alan organizasyon ile şehrin hem spor altyapısını hem de turizm potansiyelini uluslararası platformda tanıtmayı hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İngiltere, İran'ın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden 150'nin üzerinde profesyonel bisikletçinin katılacağı ifade edildi.

İki gün sürecek organizasyonun ilk gün etabında bisikletçiler, Edebiyat Yolu Grand Prix'inde 135 kilometre pedal çevirecek.

İkinci gün etabı olan Kahramanmaraş Grand Prix'i ise 125 kilometrelik bir parkuru kapsayacak.

Organizasyon, 6 Temmuz Pazar günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki Kahramanmaraş Adliyesi önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.