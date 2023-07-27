Kahramanmaraş'ta Şehitler Futbol Turnuvası Başladı

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kahramanmaraş Şubesi tarafından organize edilen 6 Şubat Şehitler Futbol Turnuvası'nın açılışı yapıldı.

Deprem şehitlerini anmak ve depremzede çocuklara moral vermek amacıyla gerçekleştirilen turnuvanın açılışı için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Bir ay sürecek turnuvaya, 27 takımdan 550 çocuk katılım sağlayacak.

Açılış konuşmasını yapan TÜFAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Mesut Çanak, "Çocuklar sporla iyileşir" sloganıyla yola çıkarak, böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sporun, insanlığın ortak dili olduğunu ifade eden Çanak, "Deprem sonrası çocuklarımızda ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların önlenmesi, evlatlarımızın aile ve toplum düzeyinde yeniden ilişkiler kurabilmesi gibi sorunların çözümü için, sporun ortak dili bize yol gösterecektir." dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de zor günlerden geçtiklerini ve 12 bin 648 kişinin toprağa verildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Spor camiamızdan da birçok ismi kaybettik. Hepsini bir kez daha rahmetle anıyoruz. Şehrimizde amatör sporumuzun gelişmesi konusunda Kahramanmaraş modeli olarak ifade ettiğimiz bir modeli Türkiye'ye örnek olarak sunduk. 3 yıl önce başlattığımız bu modelle bütün amatör spor kulüplerimizin başarılarını ödüllendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl amatör spor kulüplerimize 1 milyon liralık bir bütçe ayırmıştık. Bu sene bu bütçeyi 2 milyon liraya çıkarıyoruz. Bugün de 27 takımımızın mücadele edeceği turnuvanın ilk günü. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 'Spor İyileştirir' sloganıyla düzenlenen bu turnuvanın, çocuklarımız ve şehrimiz açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şehir protokolü olarak şehrimizi tüm alanlarda tekrar ayağa kaldırmak için üst düzey bir koordinasyonla çalışıyoruz. Spor altyapımızın iyileştirilmesi noktasında da yoğun gayret gösteriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da destekleriyle Kahramanmaraş'ımıza yakışır, yeni spor tesisleri kazandıracağız inşallah. İlçelerimize ve mahallelerimize de bir program dahilinde spor alanları kazandırmaya devam edeceğiz."

Turnuvanın açılışına, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, STK ve oda başkanları, kulüp yöneticileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.