Kahramanmaraş'ta Özel Sporcular İçin Açık Su Spor Şenliği Düzenlendi
Kahramanmaraş'ta deprem bölgelerinde yaşayan özel sporcuların katıldığı Açık Su Spor Şenliği, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlendi. Etkinliğe Adana, Elazığ, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye illerinden 100 sporcu katıldı. Yüzme yarışları, halat çekme, ok atma ve dans gösterileri gibi etkinliklerin yer aldığı organizasyonda çocuklar doyasıya eğlendi.
Kahramanmaraş'ta deprem bölgelerinde yaşayan özel sporcuların katıldığı Açık Su Spor Şenliği yapıldı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre etkinliğe Adana, Elazığ, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye illerinden 100 sporcu katıldı.
TÖSSFED Başkanı Birol Güven'in de katıldığı organizasyonda yüzme yarışları, halat çekme, ok atma ve dans gösterileri yapıldı.
Çocukların doyasıya eğlendiği şenlik, madalya töreninin ardından sona erdi.