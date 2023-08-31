Kahramanmaraş'ta Özel Sporcular İçin Açık Su Spor Şenliği Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta deprem bölgelerinde yaşayan özel sporcuların katıldığı Açık Su Spor Şenliği, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlendi. Etkinliğe Adana, Elazığ, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye illerinden 100 sporcu katıldı. Yüzme yarışları, halat çekme, ok atma ve dans gösterileri gibi etkinliklerin yer aldığı organizasyonda çocuklar doyasıya eğlendi.