Kahramanmaraş'ta Kuzey Park'ta Engelli Bisiklet Parkuru Yoğun İlgi Görüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen Kuzey Park'ta yer alan ve özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği engelli bisiklet parkurunda Dağ Bisikleti Milli Takımı'nın ulusal ve uluslararası arenada pek çok başarısı bulunan Kahramanmaraşlı sporcuları antrenman yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen Kuzey Park'ta yer alan ve özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği engelli bisiklet parkurunda Dağ Bisikleti Milli Takımı'nın ulusal ve uluslararası arenada pek çok başarısı bulunan Kahramanmaraşlı sporcuları antrenman yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehre nefes aldıracak yeşil alanlar ve her yaştan vatandaşın gelerek kaliteli zaman geçirebileceği sosyal tesisler kazandırmaya devam ediyor. 30 milyon TL'lik yatırımla Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde hayata geçirilen Kuzey Park, farklı yaş grubundan vatandaşların uğrak noktası oldu. Toplamda 25 bin metrekarelik alan üzerine konumlandırılan; yürüyüş yolu, kayak parkuru, oturma grupları ve çocuk oyun alanları gibi sosyal donatıları içerisinde barındıran Kuzey Park, özellikle gençlerin büyük beğenisini kazandı.

Tesiste büyük ilgi gören alanlardan bir tanesi de engelli bisiklet parkuru oldu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği parkurda, Dağ Bisikleti Milli Takımı'nın ulusal ve uluslararası arenada pek çok başarısı bulunan Kahramanmaraşlı sporcuları da antrenman yaptı. Milli Pedallar Dağ Bisikleti Milli Takım Antrenörü Veysel Gülmez eşliğinde piste çıkan sporcular, viraj ve frenleme tekniğini geliştirmek için teknik ve taktik antrenman yaptı.

Milli Takım Antrenörü Veysel Gülmez, engelli bisiklet parkurunun amatör sporcuların kendini geliştirebilmesi noktasında çok büyük katkı sağlayacağını ve milli takıma Kahramanmaraş'tan daha fazla sporcunun yetiştirilmesinde büyük rol oynayacağını belirtti. - KAHRAMANMARAŞ