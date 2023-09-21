Kahramanmaraş'ta Gazetecinin Otomobiline Asitli Saldırı

Gazetecinin otomobiline asitli saldırı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta görev yapan gazetecinin otomobiline asitli saldırı düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta görev yapan Gazeteci Mesut Tuğrul'un otomobiline kimliği belirsiz kişiler tarafından asitli saldırı gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası otomobilin kaporta bölgelerinde boyalar kalkarken, maddi kayıp meydana geldi.

Yaşanan olay ile ilgili konuşan Gazeteci Tuğrul, "Akşam arabayı bıraktığımda sabahleyin geldim komşumuz arabana operasyon yaptılar dedi. Geldim baktım arabanın her tarafı asit olmuş şekilde kavlamış. Kahramanmaraş'ta 28 yıldır gazetecilik yapıyorum ve toplum yararına ne kadar haber varsa yapmaya çalışıyorum. Maalesef böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. İsterdim ki, bunu yapacaklarına gitsin mahkemeye dava açsın. Bu haberlerin karşılığı bu olmamalı. Elinde ekmeği olan insanlarız, gazeteciler çok zengin insan değiller. Gerçekten çok maddi hasar açtılar bize. Bu konuda Sayın Valimiz, Sayın Emniyet Müdürümüz ve polis teşkilatımızdan Allah razı olsun. Bunları yapanları emniyet teşkilatımız ortaya çıkartacak delilleri ile birlikte. Karakola gittim bu olay ile ilgili suç duyurusunda bulundum" dedi.