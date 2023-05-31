- Kahramanmaraş'ta Galatasaray taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutladı

KAHRAMANMARAŞ - Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kahramanmaraş'ta sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta da sarı-kırmızılı takıma gönül veren binlerce taraftar, şehir sokaklarına akın ederek 23. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerinde Türk Bayrağı ve Galatasaray bayrağı alan taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu.

Can isimli bir vatandaş, "Türk takımlarının hepsine başarılar diliyoruz. Bir Galatasaraylı olarak şampiyonluğu yaşadık, kutlamalar da güzel ama yerinde ve zamanında güzel. Bir deprem yaşadık hepimiz bir şeyler kaybettik. Her şey tadında güzel, ben şampiyon olan takımı kutluyorum" dedi.

Zafer Kenger de, "Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu bütün Galatasaraylı taraftarlara hayırlı olsun. Bu şampiyonluğu bugün oğlum ile kutluyorum. Zor bir sezondu ve sonunda başarılı olduk, ligi şampiyon bitirmeyi garantiledik. Aynı zamanda takımımızın golcüsü Icardi'ye de ayrı bir parantez açalım, bu sezon çok farklı oynadı ve bizi şampiyonluğa ulaştıran en önemli futbolcular arasında yer aldı" diye konuştu.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023