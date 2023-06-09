Kahramanmaraş'ta deprem farkındalığı için veteranlar gösteri maçı düzenlendi

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu öncülüğünde, Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda 'Europe Football' platformunun katkılarıyla veteranlar gösteri maçı düzenlendi. Fransız Milli Takımı'nın, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Barcelona ve PSG'nin efsane oyuncuları Robert Pires, Christian Karembeu, Abou Diaby, Philippe Christanval, Sidney Govou gibi yıldızlar oyuncular forma giydi. Gösteri maçı Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve TFF İcra ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Düşmez'in de aralarında bulunduğu karma oyunculardan oluşan Türkiye-Fransa takımları arasında oynandı ve Türkiye'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.