Kahramanmaraş haber... Bakan Kasapoğlu'ndan Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'na övgü - Haberler

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Kahramanmaraş haber... Bakan Kasapoğlu'ndan Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'na övgü

Kahramanmaraş haber... Bakan Kasapoğlu'ndan Manş Denizi'ni yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'na övgü

Kahramanmaraş haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen Aysu Türkoğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek 16 saat 28 dakikada geçen ve 'Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk' unvanını elde eden Aysu Türkoğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu paylaşımında, "Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk: Aysu Türkoğlu. Harikasın Aysu, seninle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Kasapoğlu Manş Denizi Spor Haberler

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