Kahramanmaraş Depremzedeleri İstanbul'da Basketbol Maçı İzledi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremden etkilenen 18 çocuk, FIBA Olimpiyat ön eleme turnuvasında Türkiye-Ukrayna maçını izledi. Hepsiburada tarafından İstanbul'a getirilen çocuklar daha sonra şehri gezdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN VE 11 İLİ ETKİLEYEN BÜYÜK DEPREMDEN ETKİLENEN 18 ÇOCUK, FIBA OLİMPİYAT ÖN ÖLEME TURNUVASINDA TÜRKİYE-UKRAYNA MAÇINI İZLEDİ. HEPSİBURADA TARAFINDAN İSTANBUL'A GETİRİLEN ÇOCUKLAR DAHA SONRA ŞEHRİ GEZDİ.

Hepsiburada, depremden etkilenen Kahramanmaraşlı çocukları İstanbul'da ağırladı. Çocuklar, program kapsamında yaptıkları İstanbul turunun ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Ukrayna ile oynadığı maçı izlediler. Daha sonra 18 çocuk ve beraberindekiler Kahramanmaraş'a dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.

'İLK KEZ CANLI İZLEDİM'

Salondan ilk kez bir maç izlediğini ifade eden Miraç Cesur, "Hep televizyondan izliyordum. İlk kez canlı izledim. Çok beğendim" dedi.

İstanbul'u çok beğendiğini ifade eden 12 yaşındaki Ceren Culfa ise, "Vapura bindik. Daha önce binmemiştim. İstanbul'u çok beğendim. Çok güzel ve büyük bir yer. Basket maçı izledik. Çok güzeldi" şeklinde konuştu.

"Milli Takımı'mızı Olimpiyat Dönüşü Kahramanmaraş'a Bekliyoruz" yazılı pankart açtıklarını ifade eden Hüseyin Asım Erkan ise millilerin olimpiyat maçlarından sonra deprem bölgesine gelmelerini istediklerini söyledi.