Kahramankazan Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Kahramankazan Şehitleri Haftası Ödüllü Satranç Turnuvası'na 376 sporcu katıldı. Turnuvada FIDE satranç kuralları uygulandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kahramankazan'da Türkiye Satranç Turnuvası düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Ankara Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Kahramankazan Şehitleri Haftası Ödüllü Satranç Turnuvası'na 376 sporcu katıldı. Turnuvada FIDE satranç kuralları uygulandı.

Halk pazarı alanında yapıla turnuva yarın sona erecek ve sporculara 50 bin lira değerindeki ödülleri düzenlenecek ödül töreniyle verilecek.

Türkiye Satranç Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Engin Güleç, AA muhabirine, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kahramankazan Belediyesiyle ulusal satranç turnuvasının 7'ncisini düzenlediklerini belirterek, "Her yıl satranca olan ilgi artmakta ve turnuvaya katılan sporcuların sayısı da katlanmakta." dedi.