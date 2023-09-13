Kahramankazan'da Spor Kompleksi Hizmete Girdi

Kahramankazan'da, 2 kapalı ve 1 açık halı saha ile kafeteryanın bulunduğu spor kompleksi düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve vatandaşlar katıldı. Açılışta yapılan dostluk maçında çocuklara futbol topu dağıtıldı.