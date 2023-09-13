Kahramankazan'da Spor Kompleksi Hizmete Girdi
Kahramankazan'da, 2 kapalı ve 1 açık halı saha ile kafeteryanın bulunduğu spor kompleksi düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve vatandaşlar katıldı. Açılışta yapılan dostluk maçında çocuklara futbol topu dağıtıldı.
Kahramankazan'da, 2 kapalı ve 1 açık halı saha ile kafeteryanın bulunduğu spor kompleksi düzenlenen törenle hizmete girdi.
Kahramankazan Belediyesi Spor Eğitim ve Kamp Merkezi yanındaki kompleksin açılışına, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve vatandaşlar katıldı.
Seymen gösterisiyle başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi Kahramankazan Belediyespor Kulübü sporcuları tarafından kesildi.
Açılışın ardından AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın da katılımıyla halı sahada dostluk maçı yapıldı.
Etkinlikte çocuklara futbol topu dağıtıldı.?????????????????????