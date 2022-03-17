Kahire Artistik Cimnastik Dünya Kupası
AA - Musa Samur - Spor
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Kahire Artistik Cimnastik Dünya Kupası elemelerinde milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde finale çıktı.
Kahire Artistik Cimnastik Dünya Kupası elemelerinde milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde finale çıktı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ilk gününde İbrahim Çolak, halka aletinde 14.766 puanla 1. sıradan finale yükselmeyi başardı.
Milli sporcu Ferhat Arıcan ise kulplu beygirde 13.066 puanla 17. oldu.
AA / Musa Samur - Spor