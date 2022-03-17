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Kahire Artistik Cimnastik Dünya Kupası

AA - Musa Samur - Spor
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Kahire Artistik Cimnastik Dünya Kupası

Kahire Artistik Cimnastik Dünya Kupası elemelerinde milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde finale çıktı.

Kahire Artistik Cimnastik Dünya Kupası elemelerinde milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde finale çıktı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ilk gününde İbrahim Çolak, halka aletinde 14.766 puanla 1. sıradan finale yükselmeyi başardı.

Milli sporcu Ferhat Arıcan ise kulplu beygirde 13.066 puanla 17. oldu.

AA / Musa Samur - Spor

İbrahim Çolak, Milli Sporcu, Dünya Kupası, Cimnastik, Spor, Haberler

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