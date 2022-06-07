Kağıtsporlu Yıldız, Fransa'dan gümüş madalya ile döndü - Haberler

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Kağıtsporlu Yıldız, Fransa'dan gümüş madalya ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kağıtsporlu Yıldız, Fransa'dan gümüş madalya ile döndü

Kağıtsporlu Şeyma Nur Yıldız, dünyanın en prestijli judo organizasyonlarından GYMNASIADE Okul Sporları Olimpiyatlarından gümüş madalya ile döndü.

Kağıtsporlu Şeyma Nur Yıldız, dünyanın en prestijli judo organizasyonlarından GYMNASIADE Okul Sporları Olimpiyatlarından gümüş madalya ile döndü.

Türkiye'nin 1978'de İzmir, 2016 yılında ise Trabzon'da ev sahipliği yaptığı ve dünyanın en büyük Okul Sporları Olimpiyatları olan GYMNASIAD, 69 ülkeden 3 bin 662 sporcunun katılımıyla Fransa'nın Normandiya bölgesinde yapıldı. Dünyanın 3'üncü en büyük spor organizasyonu olarak kabul edilen organizasyona, Türkiye 117 sporcu ile katıldı. Kafilede Kocaeli'nin başarılı judocuları da yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcuların ter döktüğü şampiyonada, mavi beyazlı kulübün alt yapısından yetişen başarılı sporcu Şeyma Nur Yıldız, 44 kilogramda ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için tatamiye çıktı. Zorlu rakiplerini elemek için kıyasıya mücadele eden Yıldız, şampiyonayı 2'ncilik kürsüsünde bitirerek büyük sevinç yaşadı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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