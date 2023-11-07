Kağıthane'de amatör boksör silahlı saldırıya uğradı

Kağıthane'de antrenman çıkışı sokakta dövdüğü bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan amatör boksör genç, saldırganın telefonla konuşuyormuş gibi yapmasıyla yaralandı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Kağıthane'de amatör boksör bir genç, antrenman çıkışı önceden sokakta dövdüğü bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Boksör gencin telefonla konuşuyormuş gibi yapan şahıs tarafından yaralandığı an kameralara anbean yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri intikam saldırısı yapan saldırganı gözaltına alındı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde önceki aylarda meydana gelen olayda amatör boksör olan Yusuf K. (21), antrenman yaptığı spor salonundan çıktı. İddiaya göre Yusuf K., burada tartıştığı Mehmet Talip Ö.'yi (18) çıkan kavgada darp etti. Olayın ardından taraflar ayrılıp evlerine dağıldı. Olaydan birkaç gün sonra Mehmet Talip Ö., spor salonu çıkışında Yusuf K.'yı beklemeye başladı.

Antrenmandan çıkınca saldırıya uğradı

Bir süre sonra antrenmandan çıkan Yusuf K., evine gideceği esnada kaldırımda cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yapan Mehmet Talip Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan Yusuf K., can havliyle bir süre kaçtıktan sonra yere yığıldı. Saldırgan da koşarak kayıplara karışırken, saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Can havliyle kaçıp yere yığıldı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrasından vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yusuf K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç boksörün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde çalışma yaparak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

"Namaza geçiyorduk. 2-3 el silah sesi duyduk"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Ben namaza giderken polisleri gördüm. Neler olduğunu sordum silahla yaralama olduğunu söylediler. Polisler olay yerinde inceleme yapıyordu. Spor Salonu'ndaki arkadaştan bilgi alıyorlardı. Silahla yaralama diye duyduk başka bir bilgim yok. Diğer bir vatandaş da, "Biz tam o esnada namaza geçiyorduk. 2, 3 el silah sesi duyduk. Geldiğimizde olay olmuştu. Daha sonrasında polis ekipleri olay yerine geldi 3 ekip vardı. Olay yerine hat çekip inceleme başlattılar. Vurulan çocuk hakkında bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Kağıthane Asayiş polisi yakaladı

Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, ilk olarak Yusuf K.'nın ifadesine başvurdu. İfadesinde saldırganı tanımadığı ve bir anda saldırıya uğradığını söylediği öğrenildi. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, onlarca kamera görüntüsünü incelemesi sonucu saldırganın Mehmet Talip Ö. olduğunu tespit etti. Ardından da saklanan saldırgan, babası Zafer Ö. tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Kendisini dövdü diye kurşun yağdırmış

Gözaltına alınan Mehmet Talip Ö., saldırıyı gerçekleştirdiği olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi. Silahı attığını ve Yusuf K.'nın kendisini bir kavgada darp ettiği için silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söyleyen Mehmet Talip Ö.'ye "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan saldırgan adliyeye sevk edildi. Öte yandan saldırıya uğrayan Yusuf K.'nın emniyette "kasten yaralama" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Saldırganın ise suç kaydının olmadığı bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL