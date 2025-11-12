Haberler

Kafayat Atoke Başhıru, Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nü Sırtlıyor

Güncelleme:
Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün Nijeryalı golcüsü Kafayat Atoke Başhıru, 3 maçta attığı 9 gol ile takımının liderliğini sürdürmesine büyük katkı sağladı. Genç futbolcu, sezon sonunda gol kralı olmayı hedefliyor.

Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün Nijeryalı golcüsü Kafayat Atoke Başhıru, 3 maçta tam 9 gol attı.

Kadınlar 1. Lig A Grubu lideri Kayseri Kadın Futbol Kulübü, yoluna kayıpsız devam ediyor. Ligde geride kalan 3 hafta sonunda 3 maçını kazanarak 9 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar ligin 4. haftasında deplasmanda Genç Ülküm Spor Kulübü'ne konuk olacak. Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün sezon başında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Nijeryalı forvet Kafayat Atoke Başhıru ise attığı goller ile dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 3 maçta rakip filelere tam 9 gol atan Kafayat Atoke Başhıru, takımın en golcü ismi konumunda. Kafayat Atoke Başhıru, ligin 1. haftasında Hatay Defne 1994 Spor Kulübü 5 gol, ligin 2. haftasında Adana İdman Yurdu Spor Kulübüne 2 gol ve ligin 3. haftasında Şırnak Kadın Futbol Kulübüne 2 gol attı.

Attığı 9 golün yanı sıra performansı ile takdir toplayan Nijeryali golcü sezon sonu gol kralı olmak istiyor. - KAYSERİ

