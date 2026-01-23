Haberler

Çorum FK'de Kadir Seven, Belçika ekibi Zulte Waregem'e transfer oldu

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig takımlarından Arca Çorum FK'nin genç savunma oyuncusu Kadir Seven, Belçika'nın Zulte Waregem takımına transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, transferin detayları paylaşıldı ve Kadir Seven'e teşekkür edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kadir Seven, Belçika temsilcisi Zulte Waregem'e transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kadir Seven'in Zulte Waregem'e transferi konusunda iki kulübün anlaştığı duyuruldu.

Açıklamada, Çorum FK'ye verdiği emekler için genç savunma oyuncusuna teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
