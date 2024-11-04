Üye Girişi
Haberler

Kadir Kelleci'den Hataylı Çocuklara Destek Bisiklet Turu

Kadir Kelleci'den Hataylı Çocuklara Destek Bisiklet Turu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye MTB Dağ Bisikleti şampiyonu Kadir Kelleci, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Hataylı çocuklara bisiklet hediye etmek için 8 gün sürecek 1080 kilometrelik bir bisiklet turuna çıkıyor. Proje, toplanacak bağışlarla Hatay'daki bir spor kulübüne çocuk bisikletleri hediye edilmesini amaçlıyor.

TÜRKİYE MTB Dağ Bisikleti şampiyonu olan bisiklet sporcusu Kadir Kelleci, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hataylı çocuklara bisiklet hediye etme amacı ile 8 gün 8 etaptan oluşan 1080 kilometrelik bisiklet turu gerçekleştirecek. Proje kapsamında 8 etapta 1080 km bisiklet sürecek olan Kadir Kelleci, sürüş sonrasında toplanan bağışlarla Hatay'daki bir spor kulübüne çocuklara dağıtılmak üzere çocuk bisikletleri bağışlayacak.

Muğla-Antalya-Mersin-Adana ve Hatay illerinden geçecek olan milli bisikletçi Kadir Kelleci, sabah saatlerinde Muğla Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert'in katıldığı törenle uğurlandı. Bisiklet tutkusunun yanı sıra sporu bir araç olarak kullanarak topluma faydalı olmayı da önemsediğini belirten Kelleci bu bağlamda Hatay için pedal çevirerek küçük de olsa bir katkı sağlamayı, bir farkındalık oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı

Belediye başkanını öldüren katil zanlısı tanıdık çıktı

 Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Kayyum gerginliği! Polise yumruk attı, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL! 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım okullar, iş yerleri ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi? 2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret tahminleri! ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? Amerika Birleşik Devletleri seçimleri yarın mı yapılacak? MASTERCHEF PİZZA TARİFİ | Pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler? 2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK? A ve B Sınıfı Ehliyet harçları BARAJ DOLULUK ORANI 4 KASIM | İSKİ baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 4 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 4 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? MEMUR ZAM ORANI AÇIKLANDI MI? 2025 Memur maaş zammı ne kadar olur? Hilmi Şen öldü mü, neden öldü? Hilmi Şen'i kim öldürdü? Hilmi Şen kimdir? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.