Kadir Has Stadı'nın ismi değişiyor Spor Haberleri Kayseri Kadir Has stadının adı değişiyor. Kayseri Kadir Has stadının adı değişiyor. Stadın yeni ismi RHG Enertürk Enerji stadı olacak. 8 Mart 2009'da kapılarını açan Kayseri Kadir Has stadının ismi değişiyor. 13 yıldır Kadir Has ismini taşıyan stadın yeni adı RHG Enertürk Enerji Stadı olacak. Erciyes Anadolu Holding bünyesinde kurulan RHG Enertürk Enerji araç şarj istasyonu, 32 bin 864 kapasiteli stadın isim sponsoru olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Anadolu Holding ve Kayserispor arasında yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya varıldı. Önümüzdeki günlerde lansman gerçekleştirileceği ve stadın ismi 3 yıllığına RHG Enertürk Enerji Stadı olarak anılacağı öğrenildi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Erciyes Kayseri Spor Haberler

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