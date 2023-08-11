Kadir Has Şehir Stadyumu, yapılan çalışmalar ile yeni sezona hazır hale getirildi. Statta koltuklar yenilendi, 11 yeni loca açıldı. Stadyum yarın oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçı ile kapılarını açıyor.

- Kadir Has Şehir Stadyumu yeni sezona hazır

Statta koltuklar yenilendi, 11 yeni loca açıldı

KAYSERİ - Kadir Has Şehir Stadyumu, yapılan çalışmalar ile yeni sezona hazır hale getirildi.

32 bin 864 kişi kapasiteli Kadir Has Şehir Stadyumu, yarın oynanacak Kayserispor- Galatasaray maçı ile 70 gün sonra kapılarını açıyor. Stadyum geçen sezon oynanan MKE Ankaragücü maçının ardından bir süre sonra bakıma alındı. Çalışmalar çerçevesinde stadın koltukları ve numaralandırmaları yeniden yapılırken, 11 tane de loca kazandırıldı.

Stadyum Sorumlusu Ali Yılmaz, "Sezon bittikten sonra ilk etapta hemen çim bakımına girdik. Çimimizde tohumlama çalışması yaptık ve eski çimleri yerinden alıp ara ekim yaptık. Gübrelerle bakımını yaptık. Bu sene değişiklik olarak stadın koltuklarını pürmüzle yakarak solmuş hallerinden kurtulup eski haline çevirdik. Numaralandırmalarını da yeniden yaptık. Büyük değişikliklerden birisi de budur. Açık olan güney kafe locasını kapatarak stada 11 tane yeni loca kazandırdık. Bütün hazırlıklarımız bitti ve temizliğimizde son aşama devam ediyor. Galatasaray maçına hazır durumdayız" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara seslenen Yılmaz, "Taraftarlarımızın hepsini stada bekliyoruz. Onlara çok ihtiyacımız var. Her zaman ihtiyacımız vardı ama şimdi daha fazla ihtiyacımız var. Onları çok seviyoruz" dedi.