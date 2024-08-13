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Kadir Has Şehir Stadyumu 90 Gün Sonra Taraftara Açılıyor

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Kayserispor'a ev sahipliği yapan Kadir Has Şehir Stadyumu, 90 gün sonra kapılarını taraftara açıyor. Stadyumda yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı ve Kayserispor-Sivasspor maçıyla taraftarlara açılacak.

Kayserispor'a ev sahipliği yapan Kadir Has Şehir Stadyumu, 90 gün sonra kapılarını taraftara açıyor.

Geçtiğimiz sezon 18 Mayıs'ta Kayserispor-Konyaspor maçının ardından maçın oynanmadığı Kadir Has Şehir Stadyumu'nda yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı. 90 günün ardından Kayserispor- Sivasspor maçı ile taraftara kapılarını açacak olan 32 bin 864 kapasiteli statta, bütün zemin yenilenirken, koltuklar boyandı ve yedek kulübesi de aşağıya gömüldü.

Stadyum Müdürü Ali Yılmaz, "En son maçımızdan sonra stadımızda hazırlıklara başladık. Şu ana kadar koltuklarımız boyandı. Rengi solan koltuklarımızı tamamen boyadık. Yedek kulübelerimizi aşağıya gömdük. Hem seyircinin görüş alanı açılmış oldu hem de futbolcuların oturma alanı genişledi. En önemli değişikliklerimizden birisi zeminimizin değişmesi. Sivas maçı için zeminimiz hazır. Localarımızda da tadilatlar yapıldı. Bunların dışında genel temizlik ve tadilatın hepsi yapıldı. Çok iyi bir sezon olacak. Biz bu sezondan çok ümitliyiz. Taraftarlarımızı da maçlara bekliyoruz. Biz stadımızın hınca hınç dolmasını bekliyoruz. Seyirciyle beraber maçların keyfi de çok daha iyi oluyor. Kapalı Kale Taraftar Derneği takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ama tüm Kayserililerin ilgi göstermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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