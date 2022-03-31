Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı finale kaldı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü gününde kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda elemeler ve çeyrek final müsabakaları yapıldı.

Gündüz seansında mindere çıkan 5 milli güreşçiden 3'ü yarı finale yükseldi.

53 kiloda Türkiye'yi temsil eden Zeynep Yetgil, Alman Annika Wendle ile yaptığı çeyrek final müsabakasını 4-2 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

57 kiloda mücadele eden Elvira Kamaloğlu, çeyrek finalde İspanyol Graciela Sanchez Diaz'ı rahat bir şekilde 9-2 mağlup ederek bugün yarı finale yükselen ikinci milli güreşçi oldu.

Üçüncü yarı final ise Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan geldi. 72 kiloda güreşen Buse, çekişmeli geçen çeyrek finalde Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva'yı zorlansa da 4-3 yenmesini bildi.

Akşam seansında yapılacak yarı finallerde Zeynep, Yunan Maria Prevolaraki, Elvira, Bulgar Evelina Georgieva Nikolova, Buse, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ile karşılaşacak.

62 kiloda elemelerde İspanyol Lydia Perez Tourino'yu 5-4 yenerek çeyrek finale yükselen Yağmur Çakmak, bu turda Bulgar Taybe Mustafa Yusein'e 9-0 mağlup oldu.

Milli güreşçi Aslı Tuğcu'nun mücadele ettiği 65 kiloda sporcu sayısının az olması nedeniyle nordic sistemi uygulandı. Rumen Kriszta Tunde Incze ile yaptığı ilk maçı 4-2 kaybeden Aslı, ikinci müsabakasında da Bulgar Sofiya Hristova Georgieva'ya 11-0 teknik üstünlükle yenildi.