Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Ege temsilcileri sezonun ilk maçlarına çıkıyor
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Karşıyaka Medicalpoint ve Göztepe, sezonun ilk maçlarında rakipleriyle karşılaşacaklar.
İZMİR, -Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaki Ege temsilcileri yarın sezonun ilk maçlarına çıkacak. Ligde sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka Medicalpoint ilk hafta saat 14.00'te Havran Belediyespor'la deplasmanda rakip olacak. Geçen sezon Play-Off oynayan Göztepe, ilk sınavda saat 15.00'te İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda İstanbul BŞB'yi ağırlayacak. Grupta saat 14.00'te Çanakkale Bld-Yeşilyurt, 16.00'da Edremit Bld Altınoluk-AVR Atletik, 18.00'de Bahçelievler Bld-Bodrum Bld Bodrumspor maçları oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor