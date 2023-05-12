Kadınlar Türkiye Kupası'nda Finalistler Belli Oldu
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HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde Kastamonu Belediyesi ve Yalıkavak Spor finale yükseldi. Kastamonu Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi'ni mağlup ederken, Yalıkavak Spor ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni geçti. Final yarın Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak.
Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kastamonu Belediyesi ile Konyaaltı Belediyesi karşı karşıya geldi. Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 14-14'lük eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibine 27-26'lık skorla üstünlük kuran Kastamonu Belediyesi, adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu ödülünü Kastamonu Belediyesi'nden Neslihan Çalışkan aldı.İKİNCİ FİNALİST OLDU YALIKAVAK SPORYarı final ikinci maçında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Yalıkavak Spor finale yükselmek için mücadele etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 15-14'lük skorla önde kapatan Yalıkavak Spor, mücadeleden de 34-30 galip ayrılarak, adını finale yazdıran ikinci takım oldu. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu ise Yalıkavak Spor'dan Isabelle Jongenelen seçildi.FİNAL YARIN
Kastamonu Belediyesi ile Yalıkavak Spor yarın final maçında karşı karşıya gelecek. Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.- İstanbul