Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kadınlar tenis turnuvasında şampiyon Nas Gürsel oldu.

Salihli Tenis Spor Derneği tarafından düzenlenen kadınlar tenis turnuvası, Gümüşçayı Tenis Kortlarında gerçekleştirildi. 18 bayan tenisçinin katıldığı turnuvanın final maçında rakibini 2-0'lık sonuçla geçen Nas Gürsel turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada Burcu Cirit 2. olurken, Selda Seçkin ise 3. oldu. Turnuvada dereceye giren sporculara kupaları ise düzenlenen törenle verildi.

Amaçlarının ilçede tenis sporunu daha üst seviyelere taşımak olduğunu belirten Salihli Tenis Kulübü Derneği Başkanı Güner Atagöz, düzenlenen turnuvanın bir ilk olduğunu söyledi. Kortların iyileştirilmesi durumunda hedeflerinin daha yüksek olacağını vurgulayan Atagöz, kendilerini bu imkanı sağlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor