Kadınlar Sutopunda LEN Challenger Kupası Finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Rakibi Kızılyıldız Oldu

Kadınlar sutopunda LEN Challenger Kupası finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Sırbistan'dan Kızılyıldız oldu. Sırbistan'dan ZVK Kızılyıldız, VK Jadran Split'e yenilmesine rağmen averajla grubu lider tamamladı. Kızılyıldız, yarın oynanacak finalde İzmir Büyükşehir Belediyespor'un rakibi olacak.

Kadınlar sutopunda LEN Challenger Kupası finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Sırbistan'dan Kızılyıldız oldu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki "Final 6" karşılaşmalarında A Grubu son maçında Sırbistan'dan ZVK Kızılyıldız, VK Jadran Split'e 9-7 yenilmesine rağmen averajla grubu lider tamamladı.

Kızılyıldız, yarın TSİ 15.30'da oynanacak finalde İzmir Büyükşehir Belediyespor'un rakibi oldu.

Bu karşılaşmadan önce üçüncülük karşılaşmasında Sporting Lizbon (Portekiz) ile Zavk Mladost (Hırvatistan), beşincilik maçında ise VK Jadran Split (Hırvatistan) ile Fluvial Portuense (Portekiz) karşılaşacak.