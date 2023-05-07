Kadınlar Süper Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

Kadınlar Süper Ligi'nde çeyrek final etabı bugün oynanan 4 maçla sona erdi. Rakiplerine iki maç sonrasında üstünlük kuran Fenerbahçe, Galatasaray, ALG Spor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik ve Spor, yarı finale yükselen takımlar oldu.

Kadınlar Süper Ligi çeyrek final ikinci maçları bugün oynandı. Galatasaray, deplasmanda 5-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Çeyrek finaldeki diğer eşleşmede ise Fenerbahçe 1-0 kazandığı maçın rövanşında Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu. 1-1'lik skorla sona eren mücadele sonrasında sarı-lacivertliler, yarı finale adını yazdırdı.

Çeyrek finalde rakiplerini elemeyi başaran Fenerbahçe ve Galatasaray, yarı finalde rakip oldu. 13 Mayıs'ta oynanacak yarı final ilk maçına sarı-kırmızılı ekip ev sahipliği yapacak. Rövanş mücadelesi ise 20 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.