Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 Yendi
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Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K da ALG Spor'u 3-1 yendi.
Kadınlar Süper Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe derbi maçta Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
Kadınlar Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçları bugün oynandı. Yarı finaldeki derbi eşleşmesinde Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray oldu. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Göknur - Busem, Nina, Yaşam, Ecem, Fatma, Cansu Gürel, Coleman, Marcano, Alice ve Kennya 11'iyle çıktı. Galatasaray ise Gamze - Berna, Jiayue, Fatma, İlayda, Emine, Ebru, Bakarandze, Birgül, Kabakaba ve Yağmur 11'i ile sahada yer aldı. Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, 2'nci dakikada Marcano'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 62'nci dakikada Kusi, attığı golle farkı 2'ye çıkarttı ve mücadele bu skorla sona erdi. İki takım arasında rövanş mücadelesi 20 Mayıs Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.FOMGET AVANTAJI ALDIYarı finaldeki diğer mücadelede ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K sahasında ALG Spor'u konuk etti. Başkent ekibi rakibini 3-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesinde avantajı eline geçirdi. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 29 ve 90+5'inci dakikalarda Ovdiychuk ile 52'nci dakikada Ruth kaydetti. Konuk ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 66'ncı dakikada Kuc'tan geldi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023