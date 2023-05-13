Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 Yendi

Kadınlar Süper Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe derbi maçta Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Kadınlar Futbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçları bugün oynandı. Yarı finaldeki derbi eşleşmesinde Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray oldu. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Göknur - Busem, Nina, Yaşam, Ecem, Fatma, Cansu Gürel, Coleman, Marcano, Alice ve Kennya 11'iyle çıktı. Galatasaray ise Gamze - Berna, Jiayue, Fatma, İlayda, Emine, Ebru, Bakarandze, Birgül, Kabakaba ve Yağmur 11'i ile sahada yer aldı. Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, 2'nci dakikada Marcano'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 62'nci dakikada Kusi, attığı golle farkı 2'ye çıkarttı ve mücadele bu skorla sona erdi. İki takım arasında rövanş mücadelesi 20 Mayıs Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.