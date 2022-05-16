Kadınlar Süper Lig Play-Out - Haberler

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Kadınlar Süper Lig Play-Out

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kadınlar Süper Lig Play-Out

Kadınlar Süper Lig Play-Out maçında Yukatel kayserispor Kadın FK evinde Hatayspor'u 2-0 etti.

Kadınlar Süper Lig Play-Out maçında Yukatel kayserispor Kadın FK evinde Hatayspor'u 2-0 etti.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Bekir Doğan xx, Okan Taşköprü xx, Burak Turunç xx

Yukatel Kayserispor Kadın FK: Senem Servet İnci xxx, Sona Rahımova xxx, (Canset Yiğit dk.90+3 ?), Aybüke Aykul xxx, Saniye Aslano xxx, Alina Nahmadova xxx, Adebesi Adetoun Dosumu xxx, Aysun Muradova xxx, Christine Nafula xxx, Şeyma Yücel xxx, (Rabia Behlül Koç dk.46 x), Birsel Bozbal xxx, (Yağmur Ocak dk.80 x), Opa Clement Tukumbuke xxx

Hatayspor: Nazym İsmailova x, Anastasiya Kunitskaya x, Hamide Şeylan x, Anastasiya Sidarchuk x, Aleyna Gültekin x, İsabelle Carolina x, Alesia Lynko x, Emine İsen x, (Hande Yavrum dk.65 x), Ezgi Yalçınkaya x, Yuliya Duben x, Semanur Arzık x, (Nurselin Ray dk.49 x)

Goller: Opa Clement Tukumbuke (dk.27 ve 45) (Yukatel Kayserispor Kadın FK)

Kırmızı Kart: (Dk.90) Alesiya Lynko (Hatayspor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Haberler

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