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Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Alanya'da Başladı

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Alanya'nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 10 kulübün katılımıyla başladı. Türkiye'yi temsilen Gaziantep Polisgücü takımı, ilk maçında Slavia Prague takımını 6-1 mağlup etti.

Alanya'nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 10 kulübün katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda başladı.

Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsilen Gaziantep Polisgücü, İngiltere'den Buckıngham, Ukrayna'dan Sumchanka, Almanya'dan Düsseldorfer, İsviçre'den Wettingen, Belçika'dan Bruxelles, Çek Cumhuriyeti'nden Slavia Prague, İspanya'dan Complutense, İskoçya'dan Watsonians, İrlanda'dan Railwayunion takımları mücadele ediyor.

Dört gün boyunca devam edecek olan kulüpler kupasının ilk gününde Gaziantep Polisgücü takımı, Slavia Prague takımını 6-1 mağlup etti. Gaziantep Polisgücü, turnuvadaki diğer maçlarında sırasıyla 23 Şubat Cuma günü Sumchanka ve Watsonians ile, 24 Şubat Cumartesi günü ise Complutense ile karşılaşacak. Kulüpler kupasının final maçı 25 Şubat Pazar günü saat 14.00'te oynanacak. Final maçının ardından ödül töreni yapılacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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