Kadınlar Kupa Voley Başlıyor: Aras Spor ve Aydın B.Belediyespor Maçlarıyla Sahne Alacak

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aras Spor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Kadınlar Kupa Voley'de grup maçlarına çıkacak. Aras Spor, Ankara'da oynanacak 1'inci Grup ilk maçında saat 14.00'te Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Bursa'daki 3'üncü Grup ilk maçında 16.30'da Bahçelievler Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Aras, perşembe günü Nilüfer Bld ile Aydın ekibi ise çarşamba günü Göztepe ile birer maç daha yapacak. Üçer takımın yer aldığı üç grupta birinci olan ekipler çeyrek finale kalacak.

