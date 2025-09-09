Haberler

Kadınlar Klasik Yay Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 6. Oldu

Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Kadınlar Klasik Yay Milli Takımı, sıralama turunu 1985 puanla 6. sırada tamamladı ve Türkiye rekorunu geliştirdi.

Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Kadınlar Klasik Yay Milli Takımı, 6. oldu.

Gwangju kentindeki organizasyonda kadınlar klasik yay kategorisinde takım müsabakaları yapıldı.

Elif Berra Gökkır, Dünya Yeniyat ve Fatma Maraşlı'dan oluşan Klasik Yay Milli Takımı, sıralama turunu bin 985 puanla 6. tamamladı.

Milliler, bu sonuçla 2024 Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Turnuvası'nda elde ettikleri bin 978 puanlık Türkiye rekorunu da geliştirmiş oldu.

Dünya Okçuluk Şampiyonası, 12 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
