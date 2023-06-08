Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Spor Kulübü, Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonluk kupası ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Kulüp Başkanı Yalçın Demirkol, mozoleye çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdı.

SPOR Kadınlar Futbol Süper Ligi şampiyonluk kupası, Anıtkabir'de

Murat BEKMEZCİ- Rukiye MEYVECİANKARA, (DHA)- FUTBOLDA Kadınlar Süper Ligi şampiyonu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Spor Kulübü'nün sporcu ve yöneticileri, şampiyonluk kupası ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'ni 1'inci tamamlayarak tarihinde ilk kez şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik Spor Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol, sporcular ve yönetim kurulu üyeleri Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı. Demirkol'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Takım, daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti. Kulüp Başkanı Demirkol, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı

Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Spor Kulübü olarak, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Süper Lig şampiyonluk kupasını tarihinde ilk kez başkent Ankara'ya kazandırmanın onuruyla manevi huzurlarınızda bulunuyoruz. Aziz Atam, sizden aldığımız güçle, açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirerek var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun, rahat uyuyunuz; kulübümüz sonsuza kadar izinizdedir. (DHA)