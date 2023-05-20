Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oldu

Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı final rövanşında mücadelesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, deplasmanda ALG Spor'a 1-0 mağlup olmasına rağmen adını finale yazdırdı. Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı finalinde ALG Spor deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'i konuk etti. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 64'üncü dakikada Mariem Houij'in golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, 1-0 mağlup olmasına rağmen Ankara'da oynanan ilk maçı 3-1 kazandığı için finale yükselen takım oldu.FİNALDE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLDUAnkara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı finalinde ALG Spor'u eleyerek finalde Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin rakibi oldu. Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde ezeli rakibi Galatasaray'ı ilk maçta 2-0 mağlup ettikten sonra rövanş karşılaşmasında da rakibiyle 2-2 berabere kalarak finale yükselmişti.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor