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Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oldu

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oldu

Spor Haberleri

Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı final rövanşında mücadelesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, deplasmanda ALG Spor'a 1-0 mağlup olmasına rağmen adını finale yazdırdı.

Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı final rövanşında mücadelesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, deplasmanda ALG Spor'a 1-0 mağlup olmasına rağmen adını finale yazdırdı.

Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı finalinde ALG Spor deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'i konuk etti. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 64'üncü dakikada Mariem Houij'in golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, 1-0 mağlup olmasına rağmen Ankara'da oynanan ilk maçı 3-1 kazandığı için finale yükselen takım oldu.

FİNALDE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget, Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı finalinde ALG Spor'u eleyerek finalde Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin rakibi oldu. Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde ezeli rakibi Galatasaray'ı ilk maçta 2-0 mağlup ettikten sonra rövanş karşılaşmasında da rakibiyle 2-2 berabere kalarak finale yükselmişti.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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