Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Beraberlik: Yüksekova Spor 1-1 Fatih Vatan Spor

KADINLAR Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı sahasında Fatih Vatan Spor'u konuk etti. Yüksekova İlçe Stadı'nın onarımda olması nedeniyle Hakkari'nin Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, Fatih Vatan Spor'u konuk etti. Bu mücadele Hakkari'nin Merzan Mahallesi'ndeki Stadyumu'nda oynandı. Hakem Serkan Duru'nun yönettiği maçı, Yüksekova Spor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Zap Spor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç ve taraftarlar izledi.

Şemdinli'de oynanan ligin ilk maçında Amed Spor Kadın Takımı ile 1-1 berabere kalan Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımı, ikinci maçta ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenildi. Ligin üçüncü maçında Fatih Vatan Spor'u evinde konuk eden Yüksekova Spor, maça hızlı başladı. Ancak rakip takımdan Zeynep Gamze Koçer'in 10'uncu dakikada kaydettiği gole engel olamadı. 1-0 yenik duruma düşen Yüksekova Spor, 31'inci dakikada Suzzydede Teye'nin attığı golle beraberliği yakaladı. Maçın ikinci yarısında her iki takımdan gol gelmeyince maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.