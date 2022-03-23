Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'ne İstanbul ev sahipliği yapacak
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FIBA, Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'nin 8-10 Nisan tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenleneceğini açıkladı.
İSTANBUL (DHA) - FIBA, Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'nin 8-10 Nisan tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenleneceğini açıkladı.
Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'ne İstanbul ev sahipliği yapacak. FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre organizasyonun dörtlü finali, 8-10 Nisan tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek. Dörtlü finalde Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra İspanya'nın Perfumerias Avenida, Macaristan'ın Sopron Basket ve Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımları yer alıyor.Dörtlü finalde, 8 Nisan Cuma günü Perfumerias Avenida ile Sopron Basket; Fenerbahçe Safiport ile ZVVZ USK Prag karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmelerden galip ayrılan takımlar, 10 Nisan Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek. Kaybeden takımlar ise 3'üncülük mücadelesi verecek.