İSTANBUL (DHA) - FIBA, Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'nin 8-10 Nisan tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenleneceğini açıkladı.

Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali'ne İstanbul ev sahipliği yapacak. FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre organizasyonun dörtlü finali, 8-10 Nisan tarihleri arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek. Dörtlü finalde Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra İspanya'nın Perfumerias Avenida, Macaristan'ın Sopron Basket ve Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımları yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor