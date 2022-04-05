Kadınlar EuroCup: Tango Bourges: 69 Galatasaray: 67 - Haberler

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Kadınlar EuroCup: Tango Bourges: 69 Galatasaray: 67

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kadınlar EuroCup: Tango Bourges: 69 Galatasaray: 67

Galatasaray, Kadınlar Eurocup Yarı Final maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Bourges Basket'e 69-67'lik skorla mağlup oldu.

Galatasaray, Kadınlar Eurocup Yarı Final maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Bourges Basket'e 69-67'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Palais des Sports du Prado

Hakemler: Martin Vulic xx, Jelena Smiljanic xx, Milosav Kaludjorevic xx

Bourges Basket: Eldebrink xx 9, Rupert xx 9, Michel xx 8, Astier x, Guapo x, Hampton xx 12, Godin xx 2, Duchet xxx 19, Mann xx 10

Başantrenör: Olivier Lafargue

Galatasaray : Davis x, Melis Gülcan xx 1, Sude Yılmaz x, Pelin Bilgiç xx 8, Plum xxx 21, Gizem Turan xx 2, Krasjisnik xxx 19, Merve Aydın xx 3, Evans xx 13

Başantrenör: Efe Güven

1. periyot: 18-17 (Galatasaray lehine)

Devre: 38-32 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 56- 49 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Merve Aydın, Galatasaray, Spor, Haberler

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