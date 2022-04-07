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Kadınlar EuroCup'ta şampiyon Bourges Basket

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kadınlar EuroCup'ta şampiyon Bourges Basket

Kadınlar EuroCup finalinde Bourges Basket, Reyer Venezia'yı 74-38 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kadınlar EuroCup finalinde Bourges Basket, Reyer Venezia'yı 74-38 mağlup ederek şampiyon oldu.

Fransa'nın Bourges şehrinde düzenlenen EuroCup finalinde ev sahibi Bourges Basket, İtalyan Reyer Venezia ekibini konuk etti. Bourges ilk periyodu 17-12, devreyi de 38-29 önde tamamladı. 3. periyotta da üstünlüğünü sürdüren Fransız ekibi, salondan 74-38 galip ayrıldı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Şampiyon, İtalyan, Fransa, Spor, Haberler

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