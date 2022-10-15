Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon Sırbistan oldu Spor Haberleri 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde, Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu. 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde, Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan müsabakalarda, Brezilya ile Sırbistan şampiyonluk, İtalya ile ABD ise üçüncülük için karşı karşıya geldi. Final maçında, 2018 şampiyonu Sırbistan, Brezilya'yı 26-24, 25-22, 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Sırbistan'dan Tijana Boskovic, En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Üçüncülük maçında ise İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Kaynak: AA / Spor Sırbistan Brezilya Dünya Spor Haberler

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